Требуется интегрировать готовую верстку на modx revo

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок79 просмотров
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Требуется интегрировать готовую верстку на modx revo.
Подробнее при обсуждение.

MODX
3 месяца назад
qqqr
39 летКазахстан
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад