Магазин e-commerce

Добрый день! Нужно спарсить товары с одного сайта и перенести их на опен карт или подготовить их для импорта на опен карт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Потрібно зробити проект з е-commerce з використанням docker для студентської роботи. В мене є старий проект, його потрібно вдосконалити.
Файли з технологіями, які використовуються закріплено. На розробку є 2 місяці.
- Похожие заказы
- $30Веб-программирование8 заявокЗакрыт2 месяца назад
woocommerce необходимо донастроить способы и стоимость доставки. доработать страницу товара, вывести стоимость доставки в зависимости от способа доставки, разместить в нужном месте основную стоимость товара и стоимость за метр/литр ...Закрыт2 месяца назад
Нам нужен не сложный телеграмм бот для которого будет создан специальный сайт, в котором будет автоматически запускаться реклама в рандомном порядке на 30 секунд, после чего сайт должен перекинуть пользователя обратно в бота, за просмотр ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт2 месяца назад
Шукаю розробника для створення веб-проєкту-агрегатора на пітоні. Задача сайту парсити існуючі новостні сайти, забираючи контент і створюючи його у себе із посиланням на джерело. Детальніше готовий проговорити із спеціалістомЗакрыт2 месяца назад
- $1000
Есть социальная сеть, в которой регистрируются и общаются люди в чате. Наше ПО логинится во много аккаунтов и собирает неотвеченные чаты из этих аккаунтов, дает возможность работать в одном интерфейсе от лица большого ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужно написать программу или скрипт автозалива видео в тикток в несколько акаунтов сразу. Наверное это должен быть какой то браузер или взять файрфокс портейбл и создать кучу профилей, где в каждом будет указан ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Добрый вечер, нужно решить проблему что на скрине. Chromedriver версии 116 установил но все равно не запускает парсерЗакрыт2 месяца назад
Добрый день. Нужно увеличить размеры фото подкатегорий в opencart 2.3, как в самой категории, так и в выпадающем меню. Сайт: http://mskbaget.ru Сейчас размер 100 на 100 px, нужно 300 на 300 px ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Необходимо создать хромакей для вебкамеры на сайте с помощью JS или jQuery. Указывайте бюджет и сроки. Только Украина!Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 месяца назад
Добрый день! Имеется сайт. https://ehub.inspire.kz/catalog/23323 код в шаблоне на голом php. Нужно оживить фильтры слева и сортировки + поиск. Также нужно сделать вывод товаров по 20 штук с кнопкой загрузить еще. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 месяца назад