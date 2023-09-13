Магазин e-commerce

$4000
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки116 просмотров
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Потрібно зробити проект з е-commerce з використанням docker для студентської роботи. В мене є старий проект, його потрібно вдосконалити.

Файли з технологіями, які використовуються закріплено. На розробку є 2 місяці.

3 месяца назад
guest_16421617518259
Украина
2 года в сервисе
Была
8 дней назад
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