Решить проблему запуска парсера

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки74 просмотра
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Добрый вечер, нужно решить проблему что на скрине. Chromedriver версии 116 установил но все равно не запускает парсер

3 месяца назад
premiumseo
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
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