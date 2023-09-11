Пофиксить баг вордпресс

Нужно разработать бота в телеграмм для генерации изображений по запросу. Бот будет использовать готовый код и модели с сайта open ai
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При переносе случился небольшой баг, нужно срочно пофиксить
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