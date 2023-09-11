Внести правки в логику работы скриптов

1) При отправки формы с сайта на почту появляется всплывающее окно с текстом, что письмо успешно отправлено. Нужно, чтобы при появлении этого окна в url добавлялся # (domain.com/#success). Сейчас всплывающее окно вызывается через fancybox.



2) На сайте есть форма, в которой при нажатии на кнопки переключаются input. 3 input с типом text, и 1 input с типом email. На input наложена маска для телефона, но на input с типом email она тоже накладывается. Нужно сделать маску для email на этот тип input. Маска сделана через плагин jquery.inputmask.