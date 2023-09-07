Необходимо доработать бота, который написан на яп python, и добавить новые биржи. Бот в автоматическом режиме торгует на криптовалютной бирже по постам из твиттера. Бот открывает сделки: - по ключевым словам; - ...
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Здравствуйте.
Необходимо создать похожую работу:
Онлайн тестирование ПДД
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