Бот для торговли на криптовалютной бирже по постам из твиттера

$2000
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок61 просмотр
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Необходимо доработать бота, который написан на яп python, и добавить новые биржи. Бот в автоматическом режиме торгует на криптовалютной бирже по постам из твиттера.

Бот открывает сделки:

- по ключевым словам;

- по картинкам, где есть ключевые слова;

- по картинкам, где изображены определённые объекты;

Отклики оставляйте только в том случае, если имеете опыт работы с искусственным интеллектом и криптобиржами.

К отклику сразу добавляйте портфолио разработанных вами подобного рода проектов!

О цене договоримся после ознакомления с ТЗ.

3 месяца назад
nikq1
53 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад