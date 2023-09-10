Добавить дополнительное узкое меню над хедером сайта используя MainMenu. Переделать хедер согласно дизайну, используя виджеты: Header Shopping Cart Widjet Area, Header Search Widjet Area, Header Service Widjet Area. ТЗ отправлю после ответа ...
Бот для торговли на криптовалютной бирже по постам из твиттера
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать бота, который написан на яп python, и добавить новые биржи. Бот в автоматическом режиме торгует на криптовалютной бирже по постам из твиттера.
Бот открывает сделки:
- по ключевым словам;
- по картинкам, где есть ключевые слова;
- по картинкам, где изображены определённые объекты;
Отклики оставляйте только в том случае, если имеете опыт работы с искусственным интеллектом и криптобиржами.
К отклику сразу добавляйте портфолио разработанных вами подобного рода проектов!
О цене договоримся после ознакомления с ТЗ.
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