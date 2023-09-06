Помочь настроить проект на Vue 3 + Nuxt.js 3

Веб-программированиеЗакрытнет заявок27 просмотров
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Нужно сделать начальную сборку проекта где уже будет работать
- SSR
- Субдомены
- Мультиязычность
- Настройка работы с локалсторидж
- Настроить билд в Versel

Делать верстку не нужно, мне нужна только помощь в настройке всего этого

4 месяца назад
Riznyk
23 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
24 дня назад