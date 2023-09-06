Помочь настроить проект на Vue 3 + Nuxt.js 3

Нужно привести yml модуль в рабочее без ошибочное состояние для выгрузки товаров в яндекс, сейчас яндекс выдает замечания по yml и товары не выгружает, нужно замечания поправить. При нажатии кнопки купить на товаре, что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать начальную сборку проекта где уже будет работать
- SSR
- Субдомены
- Мультиязычность
- Настройка работы с локалсторидж
- Настроить билд в Versel
Делать верстку не нужно, мне нужна только помощь в настройке всего этого
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