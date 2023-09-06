1. Цель проекта: Разработка парсера для сбора данных с маркетплейсов Wildberries, Kaspi.kz, KDB KZ, Yandex.Market, Ozon и Uzum.

2. Требования к парсеру:

Сбор данных: Парсер должен иметь возможность собирать данные, такие как названия товаров, цены, описания, изображения и другие необходимые атрибуты. Поддержка множества маркетплейсов: Парсер должен быть способен работать с разными маркетплейсами, указанными выше. Стабильность: Парсер должен быть стабильным и устойчивым к изменениям в структуре веб-сайтов маркетплейсов. Скорость: Парсер должен быть эффективным и иметь возможность собирать данные с нескольких страниц маркетплейса параллельно, чтобы увеличить скорость сбора данных. Обработка ошибок: Парсер должен обрабатывать ошибки, такие как блокировки IP-адресов или изменения структуры страниц, и уведомлять администратора в случае проблем. Обновление данных: Парсер должен иметь возможность периодически обновлять данные, чтобы учитывать изменения в предложении на маркетплейсах.



Структура собираемых данных будет делиться на 2:

a) товары

б) продавцы Начать парсинг необходимо со страницы категории. В каспи есть 3 уровня категорий.

Вертикаль -> категория 2-го уровня -> категория 3-го уровня. Где самый мастер - это вертикаль и идет дальше

https://kaspi.kz/shop/c/categories/

Структура данных по товарам:



Товар: {

“id”: нужно брать sku, номер артикуля. Ниже на фото выделенный артикуль

“title”: наименование товара

“vertical”: вертикаль,

“2_level_category”: категория 2-го уровня,

“category”: категория 3-го уровня,

“amount_of_reviews”: кол-во отзывов

“price”: цена на фото выше

“reviews”: список всех отзывов по товару.

[{ “rating”: от 1 до 5 исходя из звездочек,

“dignity”: достоинства,

“flaws”: недостатки,

“comment”: комментарий,

“date”: дата отзыва

}]

“amount_of_sellers”: количество продавцов,

“characteristics”: большой текст как на фото ниже.

Структура данных по продавцам. Необходимо будет собирать уникальные данные по продавцам. Пример ниже открывается только с мобильной версии сайта.

https://kaspi.kz/shop/info/merchant/magnum/reviews-tab/?merchantId=Magnum

Продавец:{

“title”: наименование продавца,

“amount_of_reviews”: кол-во отзывов,

“phone”: номер телефона,

“amount_of_orders”: кол-во успешных продаж,

“start_date”: дата начала продаж,

“rating”: от 1 до 5 исходя из звездочек,

“reviews”: список отзывов по продавцу [{

“rating”: от 1 до 5 исходя из звездочек,

“date”: дата отзыва,

“comment”: комментарий

}]

товары: список товаров []