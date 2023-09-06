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Разработка парсера для сбора данных с маркетплейсов Wildberries, Kaspi
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1. Цель проекта: Разработка парсера для сбора данных с маркетплейсов Wildberries, Kaspi.kz, KDB KZ, Yandex.Market, Ozon и Uzum.
2. Требования к парсеру:
Сбор данных: Парсер должен иметь возможность собирать данные, такие как названия товаров, цены, описания, изображения и другие необходимые атрибуты.
Поддержка множества маркетплейсов: Парсер должен быть способен работать с разными маркетплейсами, указанными выше.
Стабильность: Парсер должен быть стабильным и устойчивым к изменениям в структуре веб-сайтов маркетплейсов.
Скорость: Парсер должен быть эффективным и иметь возможность собирать данные с нескольких страниц маркетплейса параллельно, чтобы увеличить скорость сбора данных.
Обработка ошибок: Парсер должен обрабатывать ошибки, такие как блокировки IP-адресов или изменения структуры страниц, и уведомлять администратора в случае проблем.
Обновление данных: Парсер должен иметь возможность периодически обновлять данные, чтобы учитывать изменения в предложении на маркетплейсах.
Структура собираемых данных будет делиться на 2:
a) товары
б) продавцы
Начать парсинг необходимо со страницы категории. В каспи есть 3 уровня категорий.
Вертикаль -> категория 2-го уровня -> категория 3-го уровня. Где самый мастер - это вертикаль и идет дальше
https://kaspi.kz/shop/c/categories/
Структура данных по товарам:
Товар: {
“id”: нужно брать sku, номер артикуля. Ниже на фото выделенный артикуль
“title”: наименование товара
“vertical”: вертикаль,
“2_level_category”: категория 2-го уровня,
“category”: категория 3-го уровня,
“amount_of_reviews”: кол-во отзывов
“price”: цена на фото выше
“reviews”: список всех отзывов по товару.
[{ “rating”: от 1 до 5 исходя из звездочек,
“dignity”: достоинства,
“flaws”: недостатки,
“comment”: комментарий,
“date”: дата отзыва
}]
“amount_of_sellers”: количество продавцов,
“characteristics”: большой текст как на фото ниже.
Структура данных по продавцам. Необходимо будет собирать уникальные данные по продавцам. Пример ниже открывается только с мобильной версии сайта.
https://kaspi.kz/shop/info/merchant/magnum/reviews-tab/?merchantId=Magnum
Продавец:{
“title”: наименование продавца,
“amount_of_reviews”: кол-во отзывов,
“phone”: номер телефона,
“amount_of_orders”: кол-во успешных продаж,
“start_date”: дата начала продаж,
“rating”: от 1 до 5 исходя из звездочек,
“reviews”: список отзывов по продавцу [{
“rating”: от 1 до 5 исходя из звездочек,
“date”: дата отзыва,
“comment”: комментарий
}]
товары: список товаров []
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