Нужно сделать парсер для рабочего сайта (https://emirate-cars.com/) Парсер должен вытягивать данные (машины) с этого сайта (https://dubai.dubizzle.com/motors/used-cars/?buyer_market=export_only), важно чтобы старые машины либо удалялись, либо заменялись на новые Сайт на wp
Разработка приложения для построения натяжных потолков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка приложения для производства натяжных потолков, которое должно включать построение чертежей, калькуляцию, склад, статистику, карту, чат. Необходимо, чтобы оно работало на андроид, ios и браузере на ПК
Фронтенд по большей части отрисован.
https://easyceiling.ru/ - по функционалу можно ориентироваться на эту программу
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