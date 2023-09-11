Разработка приложения для построения натяжных потолков

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок65 просмотров
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Разработка приложения для производства натяжных потолков, которое должно включать построение чертежей, калькуляцию, склад, статистику, карту, чат. Необходимо, чтобы оно работало на андроид, ios и браузере на ПК

Фронтенд по большей части отрисован.



https://easyceiling.ru/ - по функционалу можно ориентироваться на эту программу

3 месяца назад
guest_1693924291594
Россия
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад