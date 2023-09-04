Криптообменик

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок66 просмотров
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Есть проект по обмену криптовалют, обновили дизайн, его нужно натянуть на уже рабочее ядро

https://www.figma.com/file/SOpPjxd9wA2njPXnSWcB4F/BITEX?type=design&node-id=0-1&mode=design

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4 месяца назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
19 дней назад