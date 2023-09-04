Требуется создать сайт по простому шаблону на PHP с коннектом к существующей БД MySQL. одна страница сайта на ней поиск по БД и вывод списка товара с фото. встроенная кнопка действий для перенаправления 2 шт
Magento - old-price исчезает через 1-2 секунды (нужно это исправить)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
old-price исчезает через 1-2 секунды, нужно сделать так, чтобы старая цена не исчезала.
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