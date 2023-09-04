Программист бекенд

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка41 просмотр
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Здравствуйте.

Требуется программист на бекенд (GoLang).

За подробностями в ЛС. Просьба также указать свои последние работы, а также ставку в час.

Спасибо

4 месяца назад
johnalexeev
Евгений 
30 летУкраина
год в сервисе
Был
месяц назад