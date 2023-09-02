Разработка бекенда под IPTV плеер на smart tv

Требуется, согласно тз, и указанного бюджета доработать функционал тарифов для просмотра полной информации о продукте в каталоге, на сайте со стеком: yii2, jquery. ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FNAHmp1Q2wu8szZD0jz_SqouXjaGPyoOogwm_KhDJt8/edit?usp=sharing
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Важно: Нужен человек, который работал со Smart TV и iptv плеерами и понимает нюансы это ниши. Нужен только бекенд! Фронт будет написан на pureqml полностью под все модели телевизоров имеющиеся.
Основная суть:
1. IPTV приложение , которое работает на каждом устройстве как webview. (под все доступные телеки и старые и новые например с 2014 года начиная)
2. Не используется контент внутри, всё работает через плейлисты m3u, epg и прочие файлы(ссылки).
3. Есть личный кабинет, в котором можно добавить свой плейлист и epg и смотреть на любом устройстве под заранее созданным логину и паролю.
4. Также триал доступ на 7 дней и платный функционал (можно добавить 3 девайса)
4.1. Первые пол года примерно бесплатный доступ будет и добавление плейлистов.
5. Полностью облачное решение(всё через сервер прогоняется и грузится). Все плейлисты и файлы хранятся на нашем сервере. Картинки каналов и прочее, по идее отдает провайдер плейлиста (но иногда они пустые и возможно стоит продумать заранее загруженные картинки на сервере)
Повторюсь, нужен только бекенд.
- Api удобная для фронта
- Панель админская (в браузере)
- Панель для юзеров (в браузере)
- На телевизорах не нужно делать регистрацию полноценную и панель, т.е. люди в телеках вводят только логин и пароль, а все манипуляции уже делают в панели на вебсайте.
Примеры приложений и то что нужно реализовать покажем в ЛС.
Мне не нужно делать решение для провайдеров. Нужно только для пользователей! Это не контентный проект, у нас не будет своего контента.
Если найду хорошего исполнителя, то бюджет естественно увеличен будет при нужде новых обновлений и доработок. Сделать нужно в ближайшее время и желательно качественно )
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