Разработка бекенда под IPTV плеер на smart tv

Важно: Нужен человек, который работал со Smart TV и iptv плеерами и понимает нюансы это ниши. Нужен только бекенд! Фронт будет написан на pureqml полностью под все модели телевизоров имеющиеся.



Основная суть:

1. IPTV приложение , которое работает на каждом устройстве как webview. (под все доступные телеки и старые и новые например с 2014 года начиная)

2. Не используется контент внутри, всё работает через плейлисты m3u, epg и прочие файлы(ссылки).

3. Есть личный кабинет, в котором можно добавить свой плейлист и epg и смотреть на любом устройстве под заранее созданным логину и паролю.

4. Также триал доступ на 7 дней и платный функционал (можно добавить 3 девайса)

4.1. Первые пол года примерно бесплатный доступ будет и добавление плейлистов.

5. Полностью облачное решение(всё через сервер прогоняется и грузится). Все плейлисты и файлы хранятся на нашем сервере. Картинки каналов и прочее, по идее отдает провайдер плейлиста (но иногда они пустые и возможно стоит продумать заранее загруженные картинки на сервере)



Повторюсь, нужен только бекенд.

- Api удобная для фронта

- Панель админская (в браузере)

- Панель для юзеров (в браузере)

- На телевизорах не нужно делать регистрацию полноценную и панель, т.е. люди в телеках вводят только логин и пароль, а все манипуляции уже делают в панели на вебсайте.



Примеры приложений и то что нужно реализовать покажем в ЛС.



Мне не нужно делать решение для провайдеров. Нужно только для пользователей! Это не контентный проект, у нас не будет своего контента.



Если найду хорошего исполнителя, то бюджет естественно увеличен будет при нужде новых обновлений и доработок. Сделать нужно в ближайшее время и желательно качественно )