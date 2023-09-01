Python. Спарсить mp3 и загрузить на архив

Нужно написать парсер который будет скачивать mp3 файлы с база-книг.ру и загрузить на архив.орг.

Принцип работы следующий:

- я записываю в donor.txt ссылки, каждую с новой строки, на посты с базы-книг

- бот открывает ссылку, скачивает мп3 файлы, логинится на архив орг, грузит туда мп3, ждет когда все загрузится, скачивает сгенерированный торрент файл и сохраняет в новый txt ссылку на данную страницу.

и так для каждого урла из donor.txt

Нужен человек работающий с питоном и селениумом. Если можете сделать все на реквкестах - пожалуйста.