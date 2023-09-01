Сайт-каталог школ английского на Wordpress

Доделать сайт на OpenCart. Сейчас нужно сделать мелкие правки существующей функциональности и дизайна, загрузка данных в рамках перехода с insales. И загрузка из json отзывов, клиентов, старых заказов, seo по товарам ( выгрузки есть). Переделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт представляет собой каталог школ английского языка. Конкретно нужна страница каталога, страница-карточка школы, страница курса (у каждой школы разные курсы). Каталог (динамический контент)
Есть аналогичный сайт на вордпрессе, могу показать, как там сделали в админке, но хочется немного упростить на новом сайте.
Есть дизайн макет в фигма, предоставлю доступ, нужно сделать 4 страницы сайта.
Сайт создан, elementor pro установлен, если поможет.
Доступы в админку и ftp предоставлю.
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