Сайт-каталог школ английского на Wordpress

Сайт представляет собой каталог школ английского языка. Конкретно нужна страница каталога, страница-карточка школы, страница курса (у каждой школы разные курсы). Каталог (динамический контент)

Есть аналогичный сайт на вордпрессе, могу показать, как там сделали в админке, но хочется немного упростить на новом сайте.

Есть дизайн макет в фигма, предоставлю доступ, нужно сделать 4 страницы сайта.

Сайт создан, elementor pro установлен, если поможет.

Доступы в админку и ftp предоставлю.