Обо мне

Юный Веб-Маг, Который Избежал Физического Труда

Привет, меня зовут Илья, и я - юный кодер, который решил обойти физический труд, погрузившись в мир веб-разработки. Моя история началась с того, что я стал ассистентом опытных фрилансеров, и в этом креативном хаосе я нашел свое призвание. Сейчас я готов сделать свой след в мире кода и доказать, что мечты о карьере в программировании стоит преследовать!

Что я умею

Инструменты и Навыки, Которые Я получил в Мире Программирования

Я владею широким спектром технологий, чтобы превратить ваши идеи в виртуальную реальность. Мои главные инструменты:

JavaScript (jQuery, Node.js): Этот магический язык - моя основная страсть. Я создаю интерактивные и динамичные веб-приложения, используя jQuery и Node.js.

PHP: Знаю PHP как свои "пять пальцев". С этим инструментом, я могу создавать веб-сервисы и обеспечивать функциональность вашего сайта.

CSS (Scss): Для создания красивого и современного дизайна я использую CSS и Scss. С этими инструментами, могу превратить любой дизайн в реальность.

Телеграм Боты: Я изучил документацию Telegram API и разрабатываю ботов, которые могут упростить вашу жизнь и бизнес.

WordPress: Моя специальность - это кастомные блоки WordPress, создание плагинов и верстка сайтов "с нуля". Я также могу перенести ваш дизайн на платформу WordPress, чтобы ваш сайт выглядел так, как вы хотите.

Парсеры данных: У меня есть навыки написания парсеров данных, которые могут помочь вам автоматизировать процессы сбора информации из сети.

Со мной вы получите не только выдающиеся технические навыки, но и креативное мышление, готовность к трудностям и юмор, который всегда сопровождает меня в этом захватывающем путешествии по миру кода. Давайте вместе сделаем интернет лучше!

Поддержка и Гарантия

С Вами На Всех Этапах: Поддержка и Гарантия Моей Работы

Мое обязательство перед клиентами не заканчивается после завершения проекта. Я горжусь предоставлением надежной поддержки и гарантией выполнения для каждого проекта, над которым работаю.

Поддержка: В случае, если у вас возникнут вопросы, неясности или просто потребуется дополнительная помощь, я всегда готов ответить на ваши запросы и предоставить необходимую поддержку. Моя цель - обеспечить вас комфортом и уверенностью в том, что ваш проект продолжает работать как часы.

Гарантия Выполнения: Я ставлю свою репутацию на кону, обеспечивая гарантию выполнения работ. Это означает, что я буду следить за вашим проектом, чтобы он оставался стабильным и функциональным. Если вдруг возникнут какие-либо проблемы, связанные с моей работой (в течении 7 дней после сдачи), я обязуюсь их устранить в течении 48 часов.

Моя цель - не просто создавать отличные веб-решения, но и устанавливать долгосрочные отношения с клиентами, основанные на доверии и взаимной выгоде. Давайте вместе сделаем ваш проект успешным и процветающим!

Спасибо Chat GPT что помог обернуть мои мысли в красивый текст!!!