Требуется реализовать веб - приложение.

В приложение имеется регистрация пользователя посредством ввода кода, полученного в реферальной ссылке;

Далее занесение пользователем данных в свой профиль;

Авторизация зарегистрированного в приложении пользователя;

Реализация предложения (с внесением фотографии, описанием, выбором тематики и подтематики), доступного пользователям, соответствующим заданным в предложении параметрам (город, возраст, пол, телосложение, семейное положение);

Поиск пользователем предложения, соответствующего параметрам (город (округ, район), дата, время начала, стоимость участия, количество участников, тематика (подтематика)), с соответствующими заданным параметрам участниками;

Занесение пользователем себя в претенденты на участие для связи с ним организатора через профиль Telegram;

Создание взрослым детского профиля для поиска предложений ребенку;

Административный профиль для возможности блокировки преступных предложений, их авторов;

Экран регистраций с выведением «верхних» (не всех) и «нижних» рефералов;

Возможность внесения донатов пользователями.

Рассматриваю такие варианты реализации :

- React (NextJs)

- Express (NestJs)

- Docker

- RabbitMQ

- MySQL/PostgreSQL

- Telegram WebAPI

Более детально обсудим уже при реализации проекта