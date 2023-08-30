Внедрение Chat-GPT в Bitrix24

Здравствуйте, ищу человека в команду, который сможет внедрять модель Chat-GPT в Bitrix24, то есть подключать его к чат боту, для обслуживания клиентов, подключать Chat-GPT к SRM системе, для оптимизации задач и так далее.



В отклике напишите свой опыт в программировании и опыт работы, конкретно с этой задачей, от себя гарантирую постоянную занятость, так как сейчас есть большая база клиентов, которая нуждается в этой услуге. Отправляйте отклики, для обсуждения условий работы)