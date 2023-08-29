Есть сайт https://7i.se/s для которого нужно написать парсер. Во вкладку Реквизиты Т С вставляется номер, для примера https://7i.se/g, после нажатия Поиск сайт выдает пдф файл, и задача сделать парсер который из списка номеров загрузит соответствующие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание и доработка сайта на ВП.
Уже готов дизайн и в общем-то и готовый сайт на реакте, требуется его просто пернести на ВордПресс (можно использовать конструктор типа элементора, но лучше не надо).
Там ничего особенного нет, просто тексты, короткие страницы (кроме главной) пара слайдеров. Адаптивный сайт. Уделить внимание мобильной версии в первую очередь!
ссылку
требуется чуть добавить :
Accessibility. (плагин для плохо видящих и тд)
error pages (404 и тд)
Важные требования:
cloudflare настройка
установка на хостинг
оптимизация в pagespeed
специалист своего дела
Сейчас сайт на 2х языках.
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