Создание и доработка сайта на ВП.

Уже готов дизайн и в общем-то и готовый сайт на реакте, требуется его просто пернести на ВордПресс (можно использовать конструктор типа элементора, но лучше не надо).

Там ничего особенного нет, просто тексты, короткие страницы (кроме главной) пара слайдеров. Адаптивный сайт. Уделить внимание мобильной версии в первую очередь!

ссылку

требуется чуть добавить :

Accessibility. (плагин для плохо видящих и тд)

error pages (404 и тд)

Важные требования:

cloudflare настройка

установка на хостинг

оптимизация в pagespeed

специалист своего дела

Сейчас сайт на 2х языках.