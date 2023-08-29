Backend developer ( Node.js / Nest.js )

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки54 просмотра
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Описание работы:

Как бэкенд-разработчик со специализацией в Node.js вы будете отвечать за работу над мобильными и веб-приложениями, разработанными нашей компанией

Необходимые навыки:

  • Минимум 1 год опыта работы на аналогичной должности;

  • Хорошее знание Node.JS; Nest.JS, Swagger Docs;

  • Опыт интеграции внешних сервисов

  • Миграция баз данных, знание реляционных баз данных MS SQL/PostgreSQL/MySQL;

  • Знакомство с REST API;

  • Знание облачных решений (AWS);

  • Знание паттернов проектирования и лучших практик;

  • Коммуникативные навыки и умение работать в команде;

  • Выявление ошибок и их устранение;

  • Определение основных технологий и лучших практик программирования.

  • Технические консультации с другими командами разработчиков

О нас

  • американская компании

  • более 8 лет на рынке

  • разрабатываем собственный нишевый продукт

4 месяца назад
dgastudio
Алексей 
42 годаЧерногория
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад