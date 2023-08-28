Написать парсер для сайта у которого проверка гугл рекапча

Есть сайт https://7i.se/s для которого нужно написать парсер. Во вкладку Реквизиты Т С вставляется номер, для примера https://7i.se/g, после нажатия Поиск сайт выдает пдф файл, и задача сделать парсер который из списка номеров загрузит соответствующие пдфки/изображения. На сайте есть проверка от спама, для разглядывания которой можем использовать сервисы типа capmonster. Кто готов попробовать свои силы, велком! Ценник написан с потолка, просьба в отклике указать свой ориентировочный прайс за сей труд.

Преимущества отдается парсерам на питоне или browser automation studio (BAS)