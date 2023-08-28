Создать сайт

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки61 просмотр
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Нужно создать сайт
Сайт должен быть как данный пример :
- https://avcheck.net/
- https://antiscan.me/
Такой аналоги можно найти в интернете для изучения функционала.
Суть самого сайта в том что бы делать одностороннее проверки файлов на вирусы чтобы результат сканирования не передавался разработчикам антивирусного ПО, а только отображался на сайте.

4 месяца назад
qqqr
39 летКазахстан
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад