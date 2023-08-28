Нужно создать сайт

Сайт должен быть как данный пример :

- https://avcheck.net/

- https://antiscan.me/

Такой аналоги можно найти в интернете для изучения функционала.

Суть самого сайта в том что бы делать одностороннее проверки файлов на вирусы чтобы результат сканирования не передавался разработчикам антивирусного ПО, а только отображался на сайте.