Настроить импорт товаров на сайт с WooCommerce

Нужно настроить на сайте регулярный ежесуточный импорт товаров (их обновление) из

файла. Сам файл скачивается из личного кабинета поставщика

(скачивать его нужно строго с 14:30 до 17:00 по Мск – в другое время есть риск нарваться

на его изменение)

Сам сайт - https://vstroili.ru/ (находится в стадии наполнения)

Пример файла с товарами - https://disk.yandex.com.am/d/rQnGh5nWetHCzg

Среди прочего импортироваться должен атрибут «Бренд» для отображения в

соответствующем разделе темы на странице категории и в фильтре

При импорте цена на сайте должна формироваться согласно ценовым коридорам –

например, товары от 0 до 5000 руб + 70%, от 5001 до 10000 руб + 50% и так далее. Таких

коридоров нужно предусмотреть не менее 15, при этом они должны быть

регулируемыми. Подобный функционал уже был реализован на одном из наших сайтов,

могу дать доступ для ознакомления.

Также важно учесть, что в файле присутствует РРЦ (рекомендуемая розничная цена),

продавать ниже которой мы, по идее, не имеем права; тем не мене, ситуация на рынке

такова, что придерживаться ее, по сути, нереально. Подвожу к тому, что в настройках

импорта должен присутствовать некий чек-бокс, который бы мгновенно включал или

отключал РРЦ на сайте. Дабы включать реальные цены ночью и на выходных (когда шанс

на проверку или контрольную закупку минимален), и включать РРЦ днем и в будни, когда

риск контроля реально велик. Аналогично, подобный функционал уже был реализован,

но, после обновления слетел.

Важно, если товар был удален из файла (поставщик более не отгружает его), то и на сайте

он должен быть именно удален (включая вложения, типа изображений этого товара), а не

просто снят с публикации, дабы не захламлять место на сервере.

Еще важнее: в файле присутствует свыше 30 000 товаров и множество категорий, однако,

реально можем продавать мы товары из всего нескольких десятков категорий. Другие

товары нам попросту на сайте ни к чему, ибо их количество и затормаживает обмен

данными (импорт), и захламляет сервер, и в целом создает нагрузку (продать мы их все

равно не сможем, даже если поступит заказ). А значит, нужен некий функционал в

настройках импорта, позволяющий выбирать какие именно категории импортировать, а

какие не нужно.

Сам процесс импорта должен проходить в фоновом режиме и не создавать особой

нагрузки на CPU и сервер в целом.



Условия:

- предоплат и авансов нет: к сожалению, слишком часто встречаются недобросовестные исполнители (возможна безопасная сделка);

- важна возможность оперативно включиться в работу, сделать качественно;

От вас:

- обязательность (если взялись за работу, то значит чётко представляете пути реализации поставленных задач и точно сможете довести проект до логического завершения именно в том виде, который описан);

- внимание к мелочам и инициативность (если в процессе выполнения вы видите более простой и логичный путь решения, то буду рад его обсудить; также приветствуются иные дельные предложения, даже если они ни в каком виде не описаны в задаче - важно сделать именно как лучше, а не на "лишь бы закончить");

- отличное знание принципов работы WooCommerce, Wordpress в целом, MySQL, js, html;

- опыт работы с Интернет-магазинами;

- умение планировать собственные силы и время, укладываться в оговоренные сроки;

От меня:

- чёткая постановка задач;

- своевременная и беспроблемная оплата;

- возможность работать на постоянной основе.

Бюджет именно тот, что указан в проекте. Если по каким-либо причинам вы считаете что работа должна стоить дороже - пожалуйста, укажите это сразу в заявке.