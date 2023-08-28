Разработка простой веб игры (можно на Unity или на любом другом фреймв

Только для мобильного. Figma есть. Есть админка и бекенд - там регистрация пользователей. Вход по емейлу или по тел с подтверждением по СМС. Сама игра простая: летят кваждратики зеленые и желтые. На зеленые можно нажимать и это +1 очко, на желтые нажимаем и происходит -1 и заморозка игры на 5 секунд. Задача набрать как можно больше очков за 60 секунд игры. По окончании игры и перед началом игры есть всплывающие сообщения. Заставка перед игрой анимирована. Есть рейтинг игроков. Есть настройки профиля. Есть шаринг профиля.

Разрабатывать можно на Unity или на Кросс-платформенных фреймворках. Готовы обсуждать

Бюджет на 1 игру (всего 3 простых игры) - до 500 usd. Результат - два приложения и бекенд, передача кода, минимальная документация. Срок - до 15 октября, вообще надо раньше постараться. Готовы обсуждать. Оплата напрямую, поэтапно или по факту тестирования. Можем работать как со студией так и с индивидуальным специалистом.