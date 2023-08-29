Требуется программист для создания эмуляции для фейсбука. Необходимо или

использовать существующий механизм (который Вы уже написали и он работает) или

создать новый. Суть: возможность автоматического постинга в фейсбук в группы, где профиль не является администратором. Можете писать или в вакансию или в личку.