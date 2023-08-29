Программист для создания эмуляции для фейсбука

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка11 просмотров
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Требуется программист для создания эмуляции для фейсбука.  Необходимо или
использовать существующий механизм (который Вы уже написали и он работает) или
создать новый. Суть: возможность автоматического постинга в фейсбук в группы, где профиль не является администратором. Можете писать или в вакансию или в личку.

4 месяца назад
expertcom
48 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад