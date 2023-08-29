Есть сайт https://7i.se/s для которого нужно написать парсер. Во вкладку Реквизиты Т С вставляется номер, для примера https://7i.se/g, после нажатия Поиск сайт выдает пдф файл, и задача сделать парсер который из списка номеров загрузит соответствующие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист для создания эмуляции для фейсбука. Необходимо или
использовать существующий механизм (который Вы уже написали и он работает) или
создать новый. Суть: возможность автоматического постинга в фейсбук в группы, где профиль не является администратором. Можете писать или в вакансию или в личку.
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