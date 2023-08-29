Прикрутить классы к кнопкам по инструкции

$5
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки67 просмотров
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Есть лендинг, к двум кнопкам надо прекратить классы, что бы они работали.

4 месяца назад
hmaobot
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
web_academik
Александр 
37 летМолдова
6 лет в сервисе
Был
18 часов назад
4 месяца назад
$5
1 день
RUBWMZ
После выполнения задания заказчик пропал не оплатив работу. Спустя 8 дней так и не вышел на связь. Не рекомендую к сотрудничеству.
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