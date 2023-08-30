Собрать контактные данные стартап-менторов с менторских платформ

Наша компания выходит на рынок США с образовательным продуктом для стартап-менторов.

Мы хотим получить 3150 контактов людей, которые сидят на менторских платформах и находят там клиентов на консультации, чтобы связаться с ними и предложить наш курс.

Список менторских платформ мы предоставим.

Как именно вы соберете контакты — не важно. Можно руками, можно скриптом.

Если руками, то нужно будет:

- зайти на сайт платформы

- отфильтровать менторов/коучей, которые помогают развивать бизнес (executive/startup/business + coach/mentor)

- выгрузить их контактные данные в формате: имя, ссылка на LinkedIn, почта

Скорее всего, не из всех платформ получится выгрузить нужные нам контакты менторов. Тогда нужно будет найти способ собрать их иначе. Например, найти человека по имени/должности в LinkedIn.

Оплатим работу по часам, так как неизвестно, сколько именно займет поиск нужного нам количества контактов. Результат нужен ко вторнику, 5 сентября.

Во вложении пример файла, который хотим получить.