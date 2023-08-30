Нужен простой лендинг на 3-4 блока. Сайт уже есть, нужно добавить посадочную страницу для одного мероприятия. Весь необходимый контент уже есть.
Собрать контактные данные стартап-менторов с менторских платформ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наша компания выходит на рынок США с образовательным продуктом для стартап-менторов.
Мы хотим получить 3150 контактов людей, которые сидят на менторских платформах и находят там клиентов на консультации, чтобы связаться с ними и предложить наш курс.
Список менторских платформ мы предоставим.
Как именно вы соберете контакты — не важно. Можно руками, можно скриптом.
Если руками, то нужно будет:
- зайти на сайт платформы
- отфильтровать менторов/коучей, которые помогают развивать бизнес (executive/startup/business + coach/mentor)
- выгрузить их контактные данные в формате: имя, ссылка на LinkedIn, почта
Скорее всего, не из всех платформ получится выгрузить нужные нам контакты менторов. Тогда нужно будет найти способ собрать их иначе. Например, найти человека по имени/должности в LinkedIn.
Оплатим работу по часам, так как неизвестно, сколько именно займет поиск нужного нам количества контактов. Результат нужен ко вторнику, 5 сентября.
Во вложении пример файла, который хотим получить.
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