Make 4 pages on Crocoblock + Elementor Wordpress

Сайт представляет собой каталог школ английского языка, нужно сделать этот каталог на основе плагина от crocoblock jet engine, jet smart filters и jet tables, если понадобится. Конкретно нужна страница каталога, страница-карточка школы, страница курса (у каждой школы разные курсы).

Есть аналогичный на вордпрессе, могу показать, как там сделали в админке, но хотелось бы на jet плагине, чтобы было проще.

Есть дизайн макет в фигма, предоставлю доступ, нужно сделать 4 страницы сайта.

Сайт создан, crocoblock jet плагины и elementor установлены, доступы в админку и ftp предоставлю.