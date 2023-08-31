Разработчик сайта, работающего на WordPress

Задача: есть сайт, который нужно дорабатывать по мере необходимости в части верстки, кода. Задачи будут возникать постоянно. Сайт работает на WordPress, поэтому часто возникают задачи из разряда: расширить возможности функционала плагина на WordPress, добавить рубрику, изменить структуру панельного меню, сделать так, чтобы картинки на сайте загружался быстрее, подравнять

Принцип работы:

Заказчик дает ТЗ.

Обсуждаем детали ТЗ, организовываем видеовстречу/звонок.

Исполнитель анализирует предполагаемую сложность задачи и время выполнения. Согласовывает цену и сроки с Заказчиком.

Исполнитель и Заказчик поддерживают связь по мере выполнения проекта, если у них возникают вопросы.

После выполнения ТЗ Исполнителем производится оплата.

1) Опыт работы с dashboard на WordPress, знание принципа работы, способность разобраться в коде/структуре/архитектуре dashboard, над который работал прошлый разработчик.2) Серьезное отношение к проекту: готовность на долгосрочное сотрудничество, готовность доводить работу до конца, не игнорировать по несколько дней в чате.3) Опыт работы в Django рассматривается как преимущество.1) расширить возможности плагина TablePress на WordPress в части возможности сменить цвета заголовка или предложить альтернативное решение создания адаптивных таблиц.2) Создать шаблон интерактивны схем для сайта с вохможностью заполнения контент менеджера.3) и т. д.: длительное сотрудничество: вы сами предлагаете оплату, основываясь на своей почасовой ставке и сложности выполнения задачи.