Доработка сайта на WordPress

На сайте который сделан на WP, надо сделать чтобы новости у него можно было разные на разные регионы ставить. Сейчас на все регионы одни и те же новости, а надо чтобы в админке можно было отмечать на какой регион новость показывается.

Пишите Ваш бюджет на данную доработку, и тг для связи.