Доработка сайта на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки48 просмотров
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На сайте который сделан на WP, надо сделать чтобы новости у него можно было разные на разные регионы ставить. Сейчас на все регионы одни и те же новости, а надо чтобы в админке можно было отмечать на какой регион новость показывается.

Пишите Ваш бюджет на данную доработку, и тг для связи.

WordPressДоработка сайта на WordPress
4 месяца назад
MihSenin
Михаил 
33 годаКазахстан
2 года в сервисе
Был
месяц назад
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