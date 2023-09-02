Сайт по приёмке донатов

есть аналог бота, который нужно точь в точь повторить - ссылку пришлю в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, разрабатываю сайт для приемки донатов.
Есть наброски по html,
css, форма входа/регистрации. Нужно доработать ядро сайта, вот приблизительные цели реализации (но не все необязательные):
1. Добавлять в виджет картинки или гифки, настраивать отображение ника и текста от донатера. А ещё донат может быть озвучен, например, Алисой.
2. Показывать подписчиков с каналов на Youtube, Twitch и сообществ ВКонтакте. Можно настроить отображение картинки, текста и добавить музыку.
3. Отображать последние донаты, самый большой донат, топовых донатеров, собранную сумму. Можно настроить период,
за который вы показываете статистику, настроить вид и количество элементов.
4. Если собирается на что-то конкретное — показывать всем, как идёт сбор. Где можно настроить общий вид виджета, написать название цели, срок, сумму.
5. Создавать голосование для зрителей и показывать процесс голосования на стриме. Одновременно можно создать несколько голосований.
6. Донатеры могут добавить ссылку на YouTube — видео откроется в отдельном окне на стриме. Установить минимальную сумму доната,
процент лайков, продолжительность и количество просмотров для видео.
Личный кабинет
1. Аналитика (сколько донатов зашло по датам и по сервисам, общая сумма донатов на кошельке)
2. Донаты
3. Страница для донатов (QR - код, оформление странички, сообщение после успешного доната, кнопку на сайт,
оформление страницы, ссылки на соцсети, Ограничения(фиксированная сумма доната,
модерация, ссылки в сообщениях, черный список слов),
аудиосообщения (вкл/откл, минимальная сумма, максимальная продолжительность сек.),
регистрация на странице донатов вкл/выкл).
4. Бесплатный чат.
5. Настройки
Прием донатов хочу реализовать в максимально широком количестве валют (visa/mastercard), а так-же в криптовалюте.
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WASD, youtube, OBS, Trovo, Twitch, ВКонтакте, Rutube
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Разрешить зрителям делиться интересными видео с аудиторией на вашем стриме. Добавляйте друзей в модераторы, чтобы скрыть нежелательный контент
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Хочу акцентировать внимание, что писать код планирую самостоятельно, требуется человек,
который будет давать консультации, показывать примеры кода для
реализации указанного проекта,
подсказывать нужные моменты. Нужен человек который поможет реализовать данный проект.
Сроки не ограничены, работа будет в удобное для обеих сторон время.
Оплату планирую производить частями за согласованные отрезки времени или этапы реализации проекта.
Если у Вас есть опыт в создании сайтов, платформ по приемке донатов или Вы знаете как реализуются указанные проекты - буду рад сотрудничеству.
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