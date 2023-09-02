Регистратор аккаунтов мвидео

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки20 просмотров
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Необходимо автоматизировать весь процесс:

1. Покупка телефонного номера на каком-то из сайтов

2. Регистрация почты

3. Регистрация с этими номером телефона и почтой аккаунта

4. Подтверждение почты после регистрации, переходом по ссылке в почте.

5. Логин в мобильном приложении.

6. Предоставление номера телефона, доступа к входящим на него смс, почты и пароля.

4 месяца назад
guest_1693751384532
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад