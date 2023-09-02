Регистратор аккаунтов мвидео

Взломали два сайта, один на WordPress, другой на Joomla. Способ взлома один и тот же. Нужно запустить оба сайта и настроить безопасность так, чтобы такое больше не происходило.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо автоматизировать весь процесс:
1. Покупка телефонного номера на каком-то из сайтов
2. Регистрация почты
3. Регистрация с этими номером телефона и почтой аккаунта
4. Подтверждение почты после регистрации, переходом по ссылке в почте.
5. Логин в мобильном приложении.
6. Предоставление номера телефона, доступа к входящим на него смс, почты и пароля.
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