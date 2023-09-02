Взломали два сайта, нужно их снова запустить

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка56 просмотров
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Взломали два сайта, один на WordPress, другой на Joomla. Способ взлома один и тот же. Нужно запустить оба сайта и настроить безопасность так, чтобы такое больше не происходило.

4 месяца назад
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад