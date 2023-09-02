Создание кастомных виджетов для ELEMENTOR на купленном шаблоне а так же мелкие доработки . Задание прикреплено .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Меня взломали и пакостят у меня на страницах, ранее были логи из США, думаю, что человек мужского пола это делает, не сможете помочь? Спасибо
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