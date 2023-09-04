Нужно собрать сайт и написать бекенд , php 7 + mysql, cms(админка)

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок33 просмотра
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Есть уже сверстанный сайт, 8 страниц и всплывашки, теперь нужно сделать бэкенд, функционал сайта и cms к сайту. Очень желательно чтоб бэкенд был php 7 или на движке doit

Описание сайта: сайт ориентирован на аренду жилья, есть детальное тз по функционалу сайта и бэкэнду. В Сайте 8 страниц, логически взаимосвязанные друг с другом. После ознакомления с детальным тз , предлагаю обсудить финальную сумму и сроки.

Для отклика на эту задачу - прошу прислать контакты для отправки тз, ваш стек, и предварительные сроки сборки . Спасибо

PHPMySQL
4 месяца назад
Alexiosss
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
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