PHP MySQLсайт

Проект до конца не довел. Сначала увеличивал бюджет, потом срывал сроки ссылаясь на предоплату, после предоплаты утром сказал все сделает, в обед опять стал ныть что чтото плохо хотя осталось провести правки и допилить правильное отображение на мобильных устройствах. Обвинил всех вокруг и предложил недоделаную работу спихнуть за 100дол, что бы другие плевались потом, на связи с ним были до 12 ночи и все равно не доделал простую работу. Считаю это его личная не дисциплинированность, и недостаток знаний в работе. Возможно наберется опыта и будет лучше справляться с работой. Решил дополнить отзыв так как дальнейшее поведение вызывает недоумение. Оформил Арбитраж на возврат предоплаты, этот Сергей удалил всю переписку с ним в телеграме, удалил код с хостинга(который недоделаный никому не нужен) и выставил заказчика вруном и виноватым во всех его бедах. Что он еле успел скрин переписки сделать, что заказчик код получил и проварачивает мошеническую схему с его слов по возврату предоплаты. Короче говно с него так и хлещет, ни советую никому будете виноваты во всем и работу выполненую не получите.