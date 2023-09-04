Разработать Web3 расширение для Chrome

Требуется создать сайт по простому шаблону на PHP с коннектом к существующей БД MySQL. одна страница сайта на ней поиск по БД и вывод списка товара с фото. встроенная кнопка действий для перенаправления 2 шт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать простое расширение с эмулятором web3 кошелька c 2-3 файлами:
- content.js
- inject.js (если потребуется)
- background.js (в идеале, чтобы всю логику обработки данный вынести на бэк)
Задача расширения - создать web3 кошелек:
const web3 = new Web3(new Web3.providers.HttpProvider(' https://eth.llamarpc.com'));
const newAccount = web3.eth.accounts.create();
web3.eth.accounts.wallet.add(newAccount);
А после через proxy класс передать это на фронт сайту в переменную window.ethereum
Сайт должен увидеть адрес кошелька, провести первичную и вторичную верификацию через sign, без дополнительных действий пользователя и каких-либо подтверждений.
Пытался взять Proxy класс отсюда, но не удается вырезками получить нужный результат:
https://github.com/enkryptcom/enKrypt/blob/main/packages/extension/src/providers/ethereum/inject.ts
Также есть проблема при сборке оригинального проекта:
https://github.com/enkryptcom/enKrypt/tree/main/packages/extension
Перед выполнением задачи - необходимо будет созвониться через Discord + выдам доступ к уже имеющемуся репозиторию
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