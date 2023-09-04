Разработать Web3 расширение для Chrome

Разработать простое расширение с эмулятором web3 кошелька c 2-3 файлами:

- content.js

- inject.js (если потребуется)

- background.js (в идеале, чтобы всю логику обработки данный вынести на бэк)

Задача расширения - создать web3 кошелек:

const web3 = new Web3(new Web3.providers.HttpProvider(' https://eth.llamarpc.com'));

const newAccount = web3.eth.accounts.create();

web3.eth.accounts.wallet.add(newAccount);

А после через proxy класс передать это на фронт сайту в переменную window.ethereum

Сайт должен увидеть адрес кошелька, провести первичную и вторичную верификацию через sign, без дополнительных действий пользователя и каких-либо подтверждений.

Пытался взять Proxy класс отсюда, но не удается вырезками получить нужный результат:

https://github.com/enkryptcom/enKrypt/blob/main/packages/extension/src/providers/ethereum/inject.ts

Также есть проблема при сборке оригинального проекта:

https://github.com/enkryptcom/enKrypt/tree/main/packages/extension

Перед выполнением задачи - необходимо будет созвониться через Discord + выдам доступ к уже имеющемуся репозиторию