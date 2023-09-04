Переробити сайт з html 1999 на сучасний стандарт (переверстати)

$50
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок66 просмотров
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Сайт який потрібно переробити https://viaestvita.kiev.ua/.

Не потрібно створювати новий сайт, перебка сайту зі збереженням семантичного ядра та анкорної ваги.

Кандитати що відразу вказують вартість та срок розглдаються пріоритетно.

HTML
4 месяца назад
shprnk_
23 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад