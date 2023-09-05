Парсер

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок78 просмотров
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Нужно сделать парсер для рабочего сайта (https://emirate-cars.com/)
Парсер должен вытягивать данные (машины) с этого сайта (https://dubai.dubizzle.com/motors/used-cars/?buyer_market=export_only), важно чтобы старые машины либо удалялись, либо заменялись на новые
Сайт на wp

4 месяца назад
ilimKush_
21 годКиргизия
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад