Almamisto

Алексей Токаренко Almamisto

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественно и по вашей цене - Верстка сайтов, натяжка верстки на Wordpress, адаптивность, кроссбраузенрность, HTML, CSS, JS

Какие выгоды вы получите:

  • Качественно выполненная работа

  • По установленной вами цене

  • По поставленным вами условиям

  • Верстка по любым форматам макетов

Гарантия на верстку: в течении первой недели бесплатно исправляю ошибки, которые были не замечены при приеме работы и замечены позже.

Контакты:

Телеграмм: https://t.me/Almamisto

Почта: [email protected]

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