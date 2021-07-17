Требуется разработка парсера для сбора данных с маркетплейсов, включая Wildberries, Kaspi, KDB KZ, Yandex.Market и Ozon. Парсер должен собирать названия товаров, цены, описания и изображения, поддерживать стабильность и скорость работы, а также обрабатывать ошибки. Необходима возможность периодического обновления данных о товарах и продавцах.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется интеграция функций электронной торговли Google Аналитики 4 в проект на React.js. Необходимо настроить отслеживание просмотров и взаимодействий с продуктами для корректного сбора данных о продажах.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется фронтенд-разработчик для верстки дизайна и интеграции с бэкендом с использованием React.js или Vue.js. Необходимо реализовать связь с REST API. Дизайн доступен в Figma.Веб-программирование15 заявокЗакрыт3 года назад
- $21
Требуется разработать Celery task для импорта Excel файлов в существующее веб-приложение. Необходимо переписать текущий функционал или интегрировать вызов Celery task в views.py. Ожидается опыт работы с Celery и знание Python.Закрыт3 года назад
- $10
Ищется специалист для консультации по переписке Django view на Celery task. Необходимо помочь в правильной настройке и реализации задачи для оптимизации работы приложения.Закрыт3 года назад
Требуется разработчик на React.js и TypeScript для устранения проблем с отображением текста и выводом данных от бэкенда. Основная задача - исправление багов в CSS. Ожидается опыт работы с данными технологиями.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется React.js/TypeScript разработчик для исправления бага адаптации мобильной версии сайта на Safari. Ожидаемое время выполнения задания - 30 минут. Ошибка доступна для просмотра по предоставленной ссылке.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработчик на React.js/TypeScript для исправления багов адаптации мобильной версии сайта. Проект требует быстрого решения, предполагаемое время выполнения - около 30 минут.Завершен4 года назад
Требуется специалист по Google Analytics для выяснения проблемы с разными результатами в аналитике и логах веб-приложения. Необходимо провести проверку и анализ данных для выявления причин несоответствия.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработчик для исправления трех багов в проекте на Reactjs/TS, возникающих при адаптации для браузера Safari. Необходимо быстрое решение проблемы. Ожидается, что фрилансер имеет опыт работы с React и TypeScript.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется опытный разработчик на Django для интеграции HTML/CSS/JS шаблона на Django template. Задача включает 2 страницы и исправление фильтрации. Ожидается качественная работа с доступом к проекту.Завершен4 года назад
Требуется опытный Джанго разработчик для интеграции готового HTML, CSS и JS шаблона в Django темплейт. Задача включает настройку и адаптацию шаблона для работы в проекте.Веб-программирование12 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Есть корпоративный сайт на чистом html &css&js(jQuery). И на бэк использовал wagtail cms (чтобы изменения контент было удобно + sео). Wagtail cms это обычный Django template. Надо на фронте выводить данные от бэканЗавершен4 года назад
есть проект на React/TypeScript и есть баги с полями, нужен помощь с этими ошибками. Думаю объем работы не больше 1 деньВеб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Есть проект на Reactjs, надо тестировать калькулятор по сценарий. На фронте вычисления все правильно работает но есть проблемы по интерфейсу (дублируется графики и т.д).Тестирование сайтов12 заявокЗакрыт4 года назад
Есть база на Ubuntu и MySql надо сделать репликант на эту базу и открыть шлюз для Power BI. Оставьте коменты напишуСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $30
Есть проект написано на Django/Django rest Framework. Надо подключить Power bi на базу. Настройки Power bi сами сделаем надо просто подключить базу на power biЗакрыт4 года назад
- $15
Есть проект на ReactJS/TypeScript надо сделеать пост запрос на бэк информация о пользователя(Имя юзера и айди страницу) и бэк будет это хранить на базуВеб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Есть проект авторизация через звонок надо изменить это на смс сообщения. Стэк Django rest, dockerВеб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть проект бэк на Ларавел рест апи а Фронт Реакта написано. Вышло ошибка на CORSВеб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад