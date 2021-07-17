Myrzabekn

Мырзабек Азил Myrzabekn

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

Jan_frontend_dev
Ян 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
8 баллов
3 года назад
Нужен Reactjs/TS разработчик чтобы пофиксить мобильной версия сайта
JavaScript
Сотрудничеством доволен. Спасибо.
Сотрудничеством доволен, Рекомендую
Ответный отзыв
Nurkadyr
26 лет
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$15
10 баллов
4 года назад
Нужен Джанго разработчик с опытом Django template
CSSDjangoHTMLJavaScript
хороший заказчик, Постановка задач высшем уровне
очень рекомендую
Ответный отзыв
Droll
Рами 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Нужен Джанго разработчик чтобы помощь с Джанго темплэйтами
CSSDjangoHTMLJavaScriptjQuery
Отличный заказчик. Подробно описал проблему, что позволило сразу сконцетрироваться на ее решении. Вежливый и пунктуальный. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Сотрудничеством доволен, Рекомендую
Ответный отзыв
CyberToad
Тимур 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов(-1)
$50
10 баллов
4 года назад
Нужен Django разработчик для дороботка платформа для Куиз
DjangoHTML
Хороший заказчик. Работаем не в первый раз. Хорошая постановка задачи, оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Я очень доволен работа Тимура.
Ответный отзыв
Nikita_Loza
Никита 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Нужен РеактЖС разработчик для маленкую изменение
Все прошло отлично. Оплата вовремя. Рекомендую!
Все отлично, оперативно. Рекомендую!
Ответный отзыв
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