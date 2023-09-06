Сделать модульное окно

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки71 просмотр
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https://mirsveta02.store/

Нужно при нажатии открывалась модульное окно с формой для сбора почты)

2) Далее нужно перекинуть https://mirsveta02.store/top-10/

Там через iframe интегрировать отсюда https://www.playngo.com/

4 месяца назад
Senku
23 годаРоссия
год в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
ksafreelance
Сергей 
26 летРоссия
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад
$40
1 день
RUBUSDT