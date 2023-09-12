Поправить функционал на opencart

Разработка приложения для производства натяжных потолков, которое должно включать построение чертежей, калькуляцию, склад, статистику, карту, чат. Необходимо, чтобы оно работало на андроид, ios и браузере на ПК Фронтенд по большей части отрисован. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно привести yml модуль в рабочее без ошибочное состояние для выгрузки товаров в яндекс, сейчас яндекс выдает замечания по yml и товары не выгружает, нужно замечания поправить.
При нажатии кнопки купить на товаре, что бы было какое либо движение, что бы клиент видел, что товар упал в корзину, моргнул сайт либо что то еще, готов рассмотреть варианты.
Устранить баг при оформлении заказа, при нажатии кнопки оформить заказ, приходится два раза нажимать "оформить заказ"
Сделать нормальный поиск на сайте по товарам
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