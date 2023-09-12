Поправить функционал на opencart

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка112 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

  1. Нужно привести yml модуль в рабочее без ошибочное состояние для выгрузки товаров в яндекс, сейчас яндекс выдает замечания по yml и товары не выгружает, нужно замечания поправить.

  2. При нажатии кнопки купить на товаре, что бы было какое либо движение, что бы клиент видел, что товар упал в корзину, моргнул сайт либо что то еще, готов рассмотреть варианты.

  3. Устранить баг при оформлении заказа, при нажатии кнопки оформить заказ, приходится два раза нажимать "оформить заказ"

  4. Сделать нормальный поиск на сайте по товарам

OpenCart
3 месяца назад
sapluwka
Роман 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад