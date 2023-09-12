Поправить функционал на opencart

Нужно привести yml модуль в рабочее без ошибочное состояние для выгрузки товаров в яндекс, сейчас яндекс выдает замечания по yml и товары не выгружает, нужно замечания поправить.

При нажатии кнопки купить на товаре, что бы было какое либо движение, что бы клиент видел, что товар упал в корзину, моргнул сайт либо что то еще, готов рассмотреть варианты.

Устранить баг при оформлении заказа, при нажатии кнопки оформить заказ, приходится два раза нажимать "оформить заказ"