Скопировать сайт бурж. и настроить его функционал.

$100
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок113 просмотров
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Необходимо скопировать сайт бурж., перевести на русский, внести небольшие правки и настроить рабочий функционал.

4 месяца назад
Yudin75
48 летРоссия
год в сервисе
Был
3 месяца назад