Необходимо разработать модульное окно, которое будет открываться при нажатии и содержать форму для сбора почты. Также требуется переадресация на страницу с интеграцией iframe с другого ресурса. Ожидается качественная реализация с учетом всех деталей.
Здраствуйте я делаю сайты на тильде.Предлагаю вам 3 варианта работы
1-Полная разработка с платежной системой, сравнением многих конкурентов , за правки не доплачиваете 250USD.
2-Неполная разработка без платежной системы(например с переходом на социальную сеть) , сравню немногих конкурентов , доплачиваете за правки 150USD
3-Неполное полное копирование конкурентов 75USD
План работы при соглашении
1-Подписоваем договор 33% предоплаты
2-Вы говорите дизайн и информацию я делаю прототип и анализ конкурентов
3-Согласование дизайна и информации при не полном пакете правки платные
4-Согласование Дизайна
5-Предоплата 33%
6-Делаю функциональность сайта и остальное
7-Даю аккаунт с проектом,обучаю как за ним смотреть за сайтом
8-Подписоваем акт о завершении работ , сдача проекта ,остаток выплаты
Сроки:
1 день-Анализ , макет сайта ,договор ,1 предоплата
2 день-Согласование дизайна ,2 предоплата, начало создание полноценного сайта
3 день-Доделаю сайт ,делаю версии на все устройства
4 день-Рассказываю как, что делать дальше с сайтом , сдаю проект. даю логин и пароль от аккаунта с проектом, подписание акта о завершении работы,остаток выплаты
Все делается через тильду в будущем вы просто платите подписку на том аккаунте и хостинг и домен и все плюшки по хорошей цене будут у вас
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт2 года назад
Необходимо интегрировать данные с 1С на HTML-сайт без использования конструкторов. При изменении цен в 1С информация должна автоматически передаваться на сайт с использованием PHP. Требуется обеспечить корректную синхронизацию данных.1С-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад