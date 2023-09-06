разработчик сайтов на тильде

Здраствуйте я делаю сайты на тильде.Предлагаю вам 3 варианта работы

1-Полная разработка с платежной системой, сравнением многих конкурентов , за правки не доплачиваете 250USD.

2-Неполная разработка без платежной системы(например с переходом на социальную сеть) , сравню немногих конкурентов , доплачиваете за правки 150USD

3-Неполное полное копирование конкурентов 75USD

План работы при соглашении

1-Подписоваем договор 33% предоплаты

2-Вы говорите дизайн и информацию я делаю прототип и анализ конкурентов

3-Согласование дизайна и информации при не полном пакете правки платные

4-Согласование Дизайна

5-Предоплата 33%

6-Делаю функциональность сайта и остальное

7-Даю аккаунт с проектом,обучаю как за ним смотреть за сайтом

8-Подписоваем акт о завершении работ , сдача проекта ,остаток выплаты

Сроки:

1 день-Анализ , макет сайта ,договор ,1 предоплата

2 день-Согласование дизайна ,2 предоплата, начало создание полноценного сайта

3 день-Доделаю сайт ,делаю версии на все устройства

4 день-Рассказываю как, что делать дальше с сайтом , сдаю проект. даю логин и пароль от аккаунта с проектом, подписание акта о завершении работы,остаток выплаты

Все делается через тильду в будущем вы просто платите подписку на том аккаунте и хостинг и домен и все плюшки по хорошей цене будут у вас