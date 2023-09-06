Написать небольшой скрипт

Доброго дня!

Ссылку на сайт отправлю уже непосредственно исполнителю.

Задача:

Если добавить товары из меню, появится кнопка корзины при нажатии на которую скроллится к оформлению заказа. И вот нужно, чтобы при нажатии на кнопку "оформить заказ" была проверка на итоговую сумму. Если она ниже 1000руб, то заказ не отправлять на почту и написать, что "минимальная сумма заказа 1000 руб."