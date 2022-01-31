Handyman78

Олег Handyman78

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

webkey_by
27 лет
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
2 года назад
Внести правки в логику работы скриптов
jQueryНаписание скриптов
Благодарю за доверие, буду рад дальнейшему сотрудничеству! ? Постоянным клиентам снижаю стоимость своих услуг ?
Артём показал себя, как очень быстрый, качественный и ответственный исполнитель! Буду продолжать сотрудничество при случае! Рекомендую!
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LamanrisDev
Атай 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
2 года назад
Дополнить скрипт
Всё отлично, быстро сработались, рекомендую!
Все честно, быстро, чётко и по делу! Мои рекомендации!
Ответный отзыв
tarasovweb
28 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$500
10 баллов
3 года назад
Перенос сайта на сервер, добавление дополнительного функционала
Постановка задачи на уровне, оплата в срок, коммуникация 👍🏻.
Как всегда блестящее выполнение. Все задуманное воплощено в жизнь!
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tarasovweb
28 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$200
10 баллов
3 года назад
Добавление дополнительного функционала в конструктор заказа
Олег, спасибо за доверие и пунктуальность! Буду рад работе в дальнейшем. 🤝
Снова обратился к Илье с задачей. Как всегда все сделано быстро, четко, профессионально!
Ответный отзыв
tarasovweb
28 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
3 года назад
Изменение логики заказа обедов
Олег — постоянный заказчик. Очевидно, я его рекомендую к сотрудничеству, иначе бы не возвращался к общей работе с ним из раза в раз. Благодарю за доверие!
Илья - лучший из всех к кому я обращался! Очередное задание выполнено на 5+. Благодарю, буду обращаться еще!
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