Handyman78

Требуется разработка макроса для Excel в соответствии с техническим заданием, подробности которого изложены в приложенном файле. Ожидается качественная реализация функционала.
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Требуется специалист для аудита действующей контекстной рекламы в Яндексе, которая перестала приносить лидов. Необходимо выявить проблемы и выполнить перенастройку РК для восстановления ее эффективности. Возможна дальнейшая работа по ведению рекламы на постоянной основе.Контекстная реклама5 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Задача включает создание отчетов в Excel на основе квартальных и годовых данных. Необходимо разработать скрипты для формирования сводных отчетов и диаграмм по регионам, используя исходные файлы отчетов. Требуются знания Excel, формул, макросов и VBA. Ожидается информация о сроках и стоимости выполнения.Прикладное ПОнет заявокЗакрытгод назад
Требуется внести правки в логику работы скриптов на сайте. Необходимо добавить якорь #success в URL при успешной отправке формы и исправить маску для email, чтобы она не накладывалась на соответствующий input. Используется плагин jquery.inputmask для настройки масок.Завершен2 года назад
- $5
Требуется разработать скрипт, который будет проверять итоговую сумму заказа перед его отправкой. Если сумма ниже 1000 руб., необходимо показать сообщение о минимальной сумме заказа и предотвратить отправку. Ссылка на сайт будет предоставлена исполнителю.Веб-программирование8 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо дополнить действующий скрипт, чтобы расширить его функционал. Текущий проект работает, и подробное описание задачи представлено в приложенном файле.Завершен2 года назад
- $500
Необходимо выполнить перенос сайта на сервер, а также добавить дополнительный функционал в административную панель и на сам сайт. Ожидается качественная реализация и соблюдение сроков.Завершен3 года назад
- $200
Требуется доработка блока с горячими блюдами на сайте. Необходимо разделить блюда и добавить кнопку с раскрывающимися гарнирами в табличном формате (название, цена, количество).Завершен3 года назад
- $100
Необходимо изменить логику заказа обедов, привязав меню к дням недели. Требуется возможность добавления определенного количества супов, горячего и салатов по каждому дню. Десерты, напитки и соусы остаются без изменений для упрощения работы поваров.Завершен3 года назад
- $15
Необходимо разработать скрипт для автоматической отправки письма клиенту при оформлении заказа. Письмо должно содержать логотип сайта, номер заказа и текст с уведомлением о возможности задать вопросы. Важно учесть элементы оформления и корректную передачу данных.Завершен4 года назад
- $20
Необходимо создать новую секцию на сайте между картой и FAQ. Секция должна быть разделена на две части: слева разместить форму заявки, справа вставить изображение. Ожидается качественное выполнение работы с учетом всех требований.Завершен4 года назад
Требуется доработка админ панели на действующем сайте конструктора блюд. Необходимо добавить новые функции и интегрировать их на фронтэнд. Подробности описаны в файле.Завершен4 года назад
- $40
Доброго дня! Есть задание сверстать сайт, но макета здесь нет, зато есть пример сайта, который нравится, а также doc документ с описанием что нужно из разделов. Ориентироваться нужно на ...Завершен6 лет назад
- $35
Верстка по макету PSD.Завершен6 лет назад
- $20
Верстка страницы по макету PSD.Завершен6 лет назад