webkey_by

Артём Сурма webkey_by

 
27 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
16 дней назад
Инженер-программист 💻 Веб-разработчик

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👋 Привет!

меня зовут Артём Сурма 👨‍💼

Я Full Stack разработчик с опытом работы RU/EN 📈

Создаю и дорабатываю интернет-магазины, сайты компаний и многое другое!

Имею большой опыт в верстке (html, css, figma, bootstrap) и написания чистого кода (PHP, JavaScript)

Делаю свою работу хорошо и не дорого, спасибо, что заглянули ко мне 👍

Сейчас работаю с CMS:

✅Wordpress;

✅ MODX;

✅ Magento 2.

Обо мне:

📌 Казахстан, Астана

📌25 лет.

Стек технологий:

✅ PHP, PHP CLI, Laravel

✅ JS, jQuery, React (незначительно)

✅ HTML, CSS, LESS, Bootstrap 3,4,5, Flexbox, Grid

✅ MySQL

✅ API, Postman API

✅ Данные XML, JSON

✅ CMS: Magento 2, WordPress, MODX, OpenCart, Joomla, Bitrix (незначительно)

✅ Vagrant boxes, LXD containers

✅ SEO (базовое)

Опыт:
🌎 Самозанятый-фрилансер (RU/EN) с 2022г.
💼 В компании г. Могилев, 2020-2022 гг.
💼 В компании г. Минск, 2018-2020 гг.

Образование:

📗 БГУИР Беларусь, Минск

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. май 2017-2021 гг.

Факультет компьютерных технологий, программного обеспечения информационных технологий

📗 СГК УО «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова» 2013-2017 гг.

ФКТ, Программное обеспечение для вычислительной техники и автоматизированных систем

#1Тестирование программного обеспечения
#3Дизайн карточек
#5Дизайн интернет-магазинов
#6Разработка модулей
#8Настройка плагинов
#9jQuery
#15WooCommerce
#39Написание скриптов
#41Дизайн сайтов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#181
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-50
Дизайн сайтов

Отзывы заказчиков

maxabdulov
35 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$120
10 баллов
год назад
Инфо страницы для маркетплейса
Все супер!
Благодарю, было приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
maxabdulov
35 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$150
10 баллов
год назад
Визуальное оформление маркетплейса
Дизайн интернет-магазиновДизайн карточекДизайн сайтов
Артем подошел к задаче максимально детально и реализовал все в срок
Благодарю, было приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
maxabdulov
35 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$150
10 баллов
год назад
Доп. модули b2b для маркеплейса
Разработка модулейТестирование программного обеспечения
Ответственный и добросовестный исполнитель. Очень приятно работать. Спасибо.
Благодарю, было приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
maxabdulov
35 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
год назад
Создание стейджа маркетплейса
WooCommerceНастройка плагинов
Отличная работа. Все выполнено в срок и в соответствии с запросом
Благодарю, было приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
Handyman78
Олег 
31 год
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
2 года назад
Внести правки в логику работы скриптов
jQueryНаписание скриптов
Артём показал себя, как очень быстрый, качественный и ответственный исполнитель! Буду продолжать сотрудничество при случае! Рекомендую!
Благодарю за доверие, буду рад дальнейшему сотрудничеству! ? Постоянным клиентам снижаю стоимость своих услуг ?
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$5/час
от $5от 2 дней
#41
Веб-программирование
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#91
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#315
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
#612
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#1047
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#2520
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