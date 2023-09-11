Инженер-программист 💻 Веб-разработчик

🔔 Дорогие Наниматели! Снизил стоимость своих услуг для быстрого роста на данной бирже 🎁

👋 Привет!

меня зовут Артём Сурма 👨‍💼

Я Full Stack разработчик с опытом работы RU/EN 📈



Создаю и дорабатываю интернет-магазины, сайты компаний и многое другое!

Имею большой опыт в верстке (html, css, figma, bootstrap) и написания чистого кода (PHP, JavaScript)

Делаю свою работу хорошо и не дорого, спасибо, что заглянули ко мне 👍

Сейчас работаю с CMS:

✅Wordpress;

✅ MODX;

✅ Magento 2.

Обо мне:

📌 Казахстан, Астана

📌25 лет.

Стек технологий:

✅ PHP, PHP CLI, Laravel

✅ JS, jQuery, React (незначительно)

✅ HTML, CSS, LESS, Bootstrap 3,4,5, Flexbox, Grid

✅ MySQL

✅ API, Postman API

✅ Данные XML, JSON

✅ CMS: Magento 2, WordPress, MODX, OpenCart, Joomla, Bitrix (незначительно)

✅ Vagrant boxes, LXD containers

✅ SEO (базовое)

Опыт:

🌎 Самозанятый-фрилансер (RU/EN) с 2022г.

💼 В компании г. Могилев, 2020-2022 гг.

💼 В компании г. Минск, 2018-2020 гг.

Образование:

📗 БГУИР Беларусь, Минск

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. май 2017-2021 гг.

Факультет компьютерных технологий, программного обеспечения информационных технологий

📗 СГК УО «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова» 2013-2017 гг.

ФКТ, Программное обеспечение для вычислительной техники и автоматизированных систем