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👋 Привет!
меня зовут Артём Сурма 👨💼
Я Full Stack разработчик с опытом работы RU/EN 📈
Создаю и дорабатываю интернет-магазины, сайты компаний и многое другое!
Имею большой опыт в верстке (html, css, figma, bootstrap) и написания чистого кода (PHP, JavaScript)
Делаю свою работу хорошо и не дорого, спасибо, что заглянули ко мне 👍
Сейчас работаю с CMS:
✅Wordpress;
✅ MODX;
✅ Magento 2.
Обо мне:
📌 Казахстан, Астана
📌25 лет.
Стек технологий:
✅ PHP, PHP CLI, Laravel
✅ JS, jQuery, React (незначительно)
✅ HTML, CSS, LESS, Bootstrap 3,4,5, Flexbox, Grid
✅ MySQL
✅ API, Postman API
✅ Данные XML, JSON
✅ CMS: Magento 2, WordPress, MODX, OpenCart, Joomla, Bitrix (незначительно)
✅ Vagrant boxes, LXD containers
✅ SEO (базовое)
Опыт:
🌎 Самозанятый-фрилансер (RU/EN) с 2022г.
💼 В компании г. Могилев, 2020-2022 гг.
💼 В компании г. Минск, 2018-2020 гг.
Образование:
📗 БГУИР Беларусь, Минск
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. май 2017-2021 гг.
Факультет компьютерных технологий, программного обеспечения информационных технологий
📗 СГК УО «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова» 2013-2017 гг.
ФКТ, Программное обеспечение для вычислительной техники и автоматизированных систем
Портфолио
- Доработка системы виртуальных визиток: tapnshare.me30 просмотров
- Сайт компании на WordPress: rudvalve.kz41 просмотр
- Разработка и поддержка магазина: blinds.by17 просмотров
- Веб-сайт на WordPress: yartruba.by19 просмотров
- Мультиязычный сайт компании на Wordpress: mond.lt12 просмотров
- Разработка интернет-магазина на системе MODX11 просмотров