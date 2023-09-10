Разработка интернет-магазина на системе MODX
Интернет-магазины
Добавлена9 просмотров
3 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работая в веб-студии занимался разработкой и продвижением сайта deepsleep.by до 2020 года.
После ухода из компании по просьбе клиента продолжал поддерживать веб-сайт до 2023 года, а именно:
— Изменил дизайн сайта (был составлен новый макет дизайна, смотрите в этой статье)
— Добавлял новый функционал и расширял существующий (главное меню, карточки товара, фильтр товаров и многое другое)
— Подключил внешние сервисы (Яндекс, Гугл, онлайн склад и др.)
— Изменил структуру импорта/экспорта товаров с новыми возможностями (опции матрасов, оснований и т.п.)
Движок сайта — MODX
Тип сайта — интернет магазин матрасов
Аудитория — Беларусь
В данный момент клиент выехал из страницы и приостановил свою деятельность.