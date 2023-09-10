Разработка интернет-магазина на системе MODX

Работая в веб-студии занимался разработкой и продвижением сайта deepsleep.by до 2020 года.

После ухода из компании по просьбе клиента продолжал поддерживать веб-сайт до 2023 года, а именно:

— Изменил дизайн сайта (был составлен новый макет дизайна, смотрите в этой статье)

— Добавлял новый функционал и расширял существующий (главное меню, карточки товара, фильтр товаров и многое другое)

— Подключил внешние сервисы (Яндекс, Гугл, онлайн склад и др.)

— Изменил структуру импорта/экспорта товаров с новыми возможностями (опции матрасов, оснований и т.п.)

Движок сайта — MODX Тип сайта — интернет магазин матрасов Аудитория — Беларусь

В данный момент клиент выехал из страницы и приостановил свою деятельность.